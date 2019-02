"Con los años he ganado experiencia, me veo preparado para proyectos más grandes"

El compositor gallego Nico Casal acaba de anunciar su primer disco Alone, que saldrá a la venta en abril y que, avanza, quiere presentar en Galicia. Casal comenzó a interesarse por la música cuando era niño y corría "desde el salón para intentar sacar (al piano) las melodías que escuchaba en televisión". En 2011 se decidió a hacer las maletas para cursar un máster de composición en la City University of London, hasta que pudo dedicarse por completo a su pasión. Su proyección era imparable: participó en la banda sonora del spot con el que la cervecera Guinnes felicitó la Navidad a los británicos. Luego, en 2016 recogería un Oscar con el equipo de Stutterer, el corto ganador de la estatuílla y en la que el gallego puso la banda sonora.

- Alone se llama el nuevo disco. ¿Le gusta la soledad o es algo inherente a la unión con el piano?

-Aunque es cierto que la carrera de pianista puede ser bastante solitaria en muchos momentos, en este caso el título de Alone refleja cómo estaba cuando compuse todo el disco. Me pilló en un momento de transición cuando vivía en Londres, durante mi último año allí, y creo que refleja bien cómo me sentía.

-Dos de los singles ya están disponibles en Spotify, así que habrá podido palpar las reacciones de tus seguidores?

-Estas cosas llevan su tiempo, y el segundo single sólo lleva unos días fuera, pero de momento siento que la acogida está siendo muy buena. Después de tantos años componiendo bandas sonoras de películas, soy afortunado de poder compartir ahora mi música.

- I'm not angry yet es uno de sus temas, ¿por qué se enfada Nico Casal?

-La verdad es que no me suelo enfadar mucho, pero como buen gallego te diría que depende del momento.

-De su infancia en Galicia sabemos que desde los 8 años estudió en el Conservatorio de Santiago y, después, en el Superior en Vigo. Ha destacado el esfuerzo de su familia en aquellos años. ¿qué relación tiene hoy con su Galicia natal y con los suyos?

-En Galicia tengo a mis padres y a mis amigos de toda la vida. Además, tengo la suerte de poder seguir disfrutando de mis cuatro abuelos, así que siempre que tengo un hueco paso unos días allí para desconectar. Aunque sigo trabajando en Londres, llevo algo más de un año en Madrid y ahora puedo ir más a menudo.

-Desde que recogió el Óscar, habrá tenido numerosos contactos con la industria de Hollywood...

-Vivir esa experiencia fue increíble. Ser parte de ese equipo de amigos fue una maravilla. Una aventura que le contaré a mis nietos. Allí conocimos a mucha gente pero me quedo con la charla que tuve antes de la gala con Thomas Newman, uno de los compositores que más me ha influido en mi carrera. Fue muy bonito poder decírselo en persona.

-¿Su juventud ha sido un hándicap a la hora de hacerse un hueco en el mundo del cine?

-Nunca lo he sentido como un problema, pero con los años noto que he ganado experiencia y me veo mejor preparado para afrontar proyectos más grandes.

-También en marzo dará conciertos en Londres y Manchester, ¿no programa citas en España?

-Por supuesto. Mi idea es dar un concierto en Galicia pronto.