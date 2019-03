Marta Ortega visita ARCO

ARCO, la Feria de Arte Contemporáneo, es una de las citas marcadas en el calendario para algunos famosos españoles. Entre ellos se encuentra Marta Ortega, quien suele visitar el certamen cada año. La heredera del imperio Inditex acudió ayer al recinto junto a su marido, Carlos Torretta, pero no fueron los únicos rostros conocidos ya que además de los Reyes, también acudieron ayer Isabel Preysler y Vargas Llosa.

Marta Ortega acudió junto a Carlos Torretta a la Feria y allí se ha encontrado con sus suegros, el diseñador Roberto Torretta, y su mujer, Carmen Echevarría. Los cuatro mantuvieron una breve conversación y siguieron con la visita a la exposición.

Para visitar ARCO, Ortega eligió un look casual y cómodo que está presente en las tendencias de primavera. La hija de Amancio Ortega optó por un vestido de color verde con una chaqueta oversize y botas militares.

Otra pareja, la formada por Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler, visitó ayer la exposición. En su recorrido pasaron gran parte del tiempo en el pabellón de Perú, ya que es el país invitado de esta edición. Durante su estancia en ARCO, Isabel aprovechó para hablar de su hija Tamara, y es que es noticia por estar de nuevo ilusionada en el amor. Tamara Falcó ha confesado públicamente que está feliz e ilusionada y su madre ha aprovechado para confirmarlo. Además Isabel confesó a la prensa sus deseos de conocer a su nieto que vendrá al mundo en abril.

Por su parte, los Reyes volvieron a evitar la polémica ayer en su visita inaugural de ARCO y no pasaron cerca del ninot de Santiago Sierra y Eugenio Merino, una figura de cera de Felipe VI de cuatro metros y medio que se tendrá que quemar en el plazo de un año desde su venta. Ninot se encuentra en la galería Prometeo, en el pabellón 9, y en el recorrido previsto por los Reyes -que se suele cerrar con antelación- no estaba incluida ni esa galería ni ninguna otra cercana. "No les esperábamos, ya sabíamos que era un recorrido cerrado", indicó un portavoz de la galería.

De esta manera, se repite la situación del año pasado, cuando los Reyes tampoco pasaron por la galería Helga de Alvear -que en esa ocasión estaba justo a la entrada del pabellón por donde iniciaban los Reyes su visita-, de donde había sido retirada la obra Presos políticos.

Los monarcas iniciaron el recorrido acompañados por el presidente de Perú, Martín Vizcarra, y otras personalidades como el ministro de Cultura, José Guirao, o el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. La primera parada fue en el stand de El País, donde observaron la obra del artista peruano Fernando Bryce. A su llegada, una persona del público de la feria los ha recibido al grito de Viva España y Viva el Rey, que fue respondido con sonrisas de los monarcas. A lo largo de una visita de poco más de una hora, los Reyes alternaron stands institucionales con el de otras galerías.