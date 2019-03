El compositor y director de orquesta André Previn, ganador de cuatro premios Óscar, falleció ayer a los 89 años, según publicó ayer The New York Times. El músico obtuvo el máximo galardón de Hollywood por Gigi (año 1958), Porgy y Bess (1959), Irma la dulce (1963) y My Fair Lady (1964).