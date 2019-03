Los compañeros premian a Morris

Los compañeros de profesión acaban de reconocer el trabajo del gallego Antonio Durán Morris. El intérprete se alzó en la noche del lunes con el premio a mejor actor secundario de televisión -que otorga la Unión de Actores y Actrices- por su papel de Manuel Charlín en la serie Fariña que emitió Antena 3 y ahora puede verse en Netflix. Su compañero de reparto, el también gallego Javier Rey estaba nominado pero no logró el premio al igual que Luis Zahera que competía en la categoría de cine y también se fue de vacío.

La entidad entregó el pasado lunes sus premios anuales en una gala celebrada en Madrid. En el apartado de cine, Susi Sánchez recibió el premio a Mejor actriz protagonista por La enfermedad del domingo, mientras que Antonio de la Torre recogió el galardón a Mejor actor por su trabajo en El reino, la película más galardonada en la pasada edición de los Premios Goya. "Lo primero que hice al llegar aquí fue apuntarme a la Unión y no me pude imaginar que me llegaran tantas nominaciones y premios", señaló De la Torre.

Además, el premio a mejor actriz reparto fue para Elvira Mínguez por Todos los saben, mientras que en el apartado masculino el galardón fue para Luis Bermejo por Tu hijo. Ana Wagener recogió el reconocimiento a Mejor actriz secundaria por El reino, mientras que Juan Margallo fue galardonado en la categoría masculina por Campeones.

En el apartado de televisión, Álvaro Morte se alzó con el premio a mejor actor protagonista por su papel en La casa de papel mientras que el de mejor actriz fue para Inma Cuesta por Arde Madrid. "Este premio no lo competimos, lo compartimos", señaló la protagonista de esta serie, que ha tenido más reconocimientos: el galardón a mejor actriz de reparto, para Miren Ibarguren; el galardón a mejor actor reparto para Julián Villagrán, y el premio a mejor actriz secundaria para Anna del Castillo.

Laura Toledo, Juan Codina, Natalia Hernández, Pepe Viyuela y Ángeles Martín fueron algunos de los que se alzaron con galardón en la categoría de teatro.

Entre los premiados también estuvo Penélope Cruz, que recogió el premio a Mejor Actriz en Producción Internacional por su trabajo en American crime story: Versace, un galardón que compartió con sus "profesores de interpretación", con su "madre", y con su "suegra", la también actriz Pilar Bardem, presente en esta gala. En el apartado masculino, el premio a Mejor Actor en Producción Internacional fue para Alberto Ammann por su trabajo en Narcos. "Muchas gracias a los compañeros y compañeras que me han dado su voto. Es un premio muy especial que me llena de fuerza y de cariño", señaló

Otros galardones entregados durante esta gala fueron el galardón a la Mejor actriz revelación, que fue para Eva Llorach por Quién te cantará, y el premio a Mejor actor revelación para Álex Villazán por El curioso incidente del perro a medianoche.

Una de las protagonistas de la noche fue Marisa Paredes, que recogió entre los aplausos del público el Premio a Toda una Vida, que dedicó a sus compañeros de profesión: "Es muy importante este trabajo, pero más aún es con quién haces este trabajo". Asimismo, la intérprete manifestó sentirse "afortunada". "Uno de los mayores placeres de la vida es trabajar en lo que te gusta", indicó.

Los miembros de la Subcomisión del Estatuto del Artista recogieron el Premio Especial de la Unión de los Actores y Actrices. "Un país si no respeta su cultura esta perdido. Muchísimas gracias por otorgarnos este premio", indicó la presidenta de dicha subcomisión, la diputada de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz, tras recoger el premio, acompañada del popular Emilio del Río, el diputado socialista José Andrés Torres Mora y el diputado de Podemos Eduardo Maura.

Por su parte, el galardón Mujeres en Unión fue para una sección de El Intermedio.