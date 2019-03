El cariñoso mensaje de Chabelita a su madre, Isabel Pantoja

Isa Pantoja ha utitlizado sus redes sociales para mandar un mensaje a su madre. La exconcursante de 'GH VIP' ha escrito un 'tweet' agradeciéndole a su madre todo lo que hace por ella.



Resulta bastante curioso porque madre e hija hacen que no pasan tiempo juntas desde hace mucho, ya que aunque se han visto en el cumpleaños de Alberto, desde el 31 de diciembre no pasan un rato tranquilo juntas.



Sin duda, la hermana de Kiko Rivera que se está mostrando bastante ajena al concurso que está haciendo su hermano, está utilizando su Twitter como herramienta de comunicación:





gracias mamá por preocuparte por nosotros y estar?? — Isa Pantoja (@IsaPantojam) 14 de marzo de 2019

Así ha sido el mensaje que ha lanzado Chabelita por su red social, aunque su madre no se maneja en estas redes sociales y la probabilidad de que lo reciba por esta vía es mínima.Como bien sabemos,. Una, en la que Chabelita iba a recoger a su hijo a Cantora y la siguiente, cuando la hermana de Kiko Rivera celebraba por todo lo alto el cumpleaños de Alberto. Parece que la relación entre ambas vuelve a no pasar por el mejor momento y ahora, que, Isa Pantoja ha querido agradecer a su madre el trato que esta tiene con ella y con 'todos'. ¿Se habrá preocupado la tonadillera por el estado de salud de Asraf?Chabelita sigue utilizando las redes sociales para decir lo que quizás a la cara no se atreva a expresar. Y es que, como ya hemos visto,pero parece que luego