Arévalo: "Gracias a Málaga descubrí que un actor podía ser director"

El actor Raúl Arévalo confesó, horas antes de recoger el Premio Málaga Talent que le fue entregado ayer en el Teatro Cervantes, que la capital de la Costa del Sol y el Festival de Málaga siempre han sido "muy especiales" para él. "Este es el primer festival al que fui, en el único que he sido jurado y donde me dieron mi primer premio. Además, fue gracias a Málaga, rodando El camino de los ingleses, que descubrí que un actor podía ser director. Aunque no soy de aquí, mi carrera siempre ha estado muy vinculada con esta ciudad", expresó, en una entrevista con el director del Festival, Juan Antonio Vigar.

Arévalo repasó diferentes temas relacionados con la industria del cine como son las nuevas plataformas digitales, su figura como director y la relación con compañeros como Pedro Almodóvar, el momento actual del séptimo arte en España o el papel cada vez más presente de la mujer en el cine. El galardonado valoró como "muy positivo" para la industria la aparición de plataformas como Netflix o Movistar que apuestan por series y películas propias, pero sin esconder que "a pesar de que aumenta el volumen, las condiciones no son tan buenas como cabría esperar", algo que, según manifestó, le "jode mucho".