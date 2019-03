Cecilia Roth recibe el Premio Retrospectiva del Festival de Málaga

La actriz argentina Cecilia Roth hizo ayer un repaso a su carrera en un encuentro con el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, horas antes de recoger el Premio Retrospectiva que le fue entregado en el Teatro Cervantes. "Cuando me he sentido poco libre en mi trabajo no lo he vivido con alegría", reconoció durante su intervención.

Roth nació y creció en una familia de artistas, por lo que su llegada al mundo del espectáculo fue un paso más, de forma casi natural. "El arte estaba muy integrado y trenzado con la vida cotidiana. Yo de niña jugaba a actuar, haciéndome la muerta. Me creía las historias que inventaba con mi hermano. En el colegio empecé a escribir y dirigir en lo que para mí era un teatro enorme. Recuerdo el aroma de esa infancia", recordó.

"Todo ha sido una continuidad, no una elección. Decidí entrenarme como actriz, estudiar y se mezcló todo con el trabajo profesional. No sé en qué momento me convertí en actriz profesional, aunque es un término que no me gusta utilizar", aseguró.

Una carrera tan dilatada como la de Roth permite trabajar con una gran cantidad de directores y actores, cada uno con su método. Roth destacó la importancia de la "libertad" para el actor.