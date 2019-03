Juanjo Artero se recupera tras sufrir una embolia pulmonar

Después de sufrir una embolia pulmonar el pasado 11 de marzo, el actor Juanjo Artero se sentó el pasado fin de semana en el plató de Sábado Deluxe en Telecinco para desvelar cómo afrontó uno de los momentos más complicados de su vida. Artero, que se hizo popular de adolescente por interpretar a Javi en la serie Verano Azul, fue ingresado de urgencias en el Hospital Universitario de Fuenlabrada, tras sentirse mal durante la grabación de una serie.

"El día de la manifestación, que fui con mi hija, noté algo pero pensé que era algo muscular. Al día siguiente, tenía una obra de teatro, Aguacates, en Toledo y notaba que me costaba respirar. Y el lunes empezó un pinchazo y me da como un calambre", señaló el actor, quien sin embargo continúo rodando la serie, hasta que llegó una falta de oxígeno. "Empecé a ver blanco alrededor, falta de oxígeno y llamaron al Samur. Me cogieron y no entramos en pánico y comencé a intentar respirar poco a poco. Ya vinieron los médicos, y benditos médicos, y me llevaron al hospital", relató. El actor recibió el alta tras cinco días ingresado y tal y como reveló en Telecinco la salud no es lo único que le preocupa ya que tiene varias deudas con Hacienda.