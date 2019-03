Paz Padilla: "Me encantaría tener un bebé"

Demostrando que son buenas amigos, Paz Padilla no ha querido perderse la presentación del último disco de Bertín Osborne, donde hemos tenido oportunidad de hablar con la humorista sobre la boda de Belén Esteban, el estado de salud de Jorge Javier Vázquez y sus próximos proyectos profesionales.

Pero sin duda, lo que más nos ha llamado la atención es las ganas de la presentadora de ampliar la familia, lamentando su suerte por no haber tenido más hijos... y es que reconoce que le hubiera gustado tener hasta ocho.

¿A disfrutar de la música de Bertín?

Qué guay, qué bien, genial.

¿Eres muy seguidora de él?

Siempre, yo siempre pero es que yo quiero ya a Bertín, es un buen compañero, buen amigo y lo que haga siempre estaré con él, siempre, aparte de que es buen producto. Él me dice: 'Ven conmigo' y para allá que voy.

¿Cómo está Jorge?

Por lo visto está bien, descansando. Ha tenido mucha suerte, estamos muy felices de que todo se haya quedado en un susto.

A lo mejor hace alguna fiesta en su casa.

Ahora mismo tiene que descansar, cómo él dice, tiene que hacer caso a los médicos.

Un mes de descanso cómo mínimo.

Lo que le digan los médicos.

Se dice que estás emprendiendo un nuevo negocio.

Yo siempre.

¿Anna estará?

Cuento con ella, ella termina la carrera ya, solo le queda el trabajo fin de carrera y terminar las prácticas. Yo le digo: "Niña, hay que colaborar ya".

¿El nuevo negocio tendrá vinculación?

Sí.

¿Estará relacionado con la moda?

Espérate que me da miedo. Yo lo cuento, si os vais a enterar. Espérate que lo monte y yo lo cuento.

¿Por dónde van los tiros?

Siempre por mi gente y cerca de mí.

¿Otro restaurante?

Siempre cerca de mí.

Te vimos el viernes ultimando el vestido de la boda de Belén.

La competencia es muy dura. Van a ir todas monísimas con Alejandro de Miguel. Yo lo quiero muchísimo, es un tío maravilloso, creo que es un buen diseñador. Vino a casa, me tomó medidas y yo le dije que he engordado desde que me casé. Me ha dicho que cree que no, ya te lo diré.

¿Vas a sorprender con el vestido?

No, me gustan las cosas sencillas. Me gustan que sean sencillas y elegantes, no quiero llamar la atención de más. Esa época estrafalaria ya la tuve.

¿Está nerviosa?

Dice que en directo va a entregar las invitaciones.

Eso puede ser un drama para los que no les toquen.

Bueno, ha estado ahí Gustavo, el pobre, con la cara... La verdad es que se pasa mal. El pobre, madre mía, no hay día que no se le dé, pero qué bien, la boda será bonita. Además, se quieren mucho. Las bodas son preciosas, yo me casaría otra vez, pero me costó mucho.

Hazlo otra vez.

¿Tú sabes lo que me gasté entre el convite y todo? La voy a hacer 'low cost', que cada uno que se lleve su ensaladilla, su tarta... Yo querría hacer la boda todos los años, que todo el mundo viniera con la misma ropa hasta que fuésemos viejos.

¿Nunca se te ha ocurrido con tu marido actual adoptar a un niño?

Sí, pero él tiene una niña chiquitita, de 13 años, en la familia somos cuatro... Pero me encantaría tener un bebé o adoptarlo.

¿Tu hija te apoya en eso?

Sí. Pero me hubiera encantado tener siete u ocho, qué mala suerte he tenido. Mala suerte en el sentido de que me hubiera gustado tener una familia estable y haber formado una familia estable. Mi madre tuvo siete hijos y yo estoy acostumbrada a estar siempre rodeada de gente. Donde comen dos comen cuatro, así siempre, es como me ha educado mi madre.