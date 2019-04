Javier Bardem: "La extrema derecha no va a tener nunca mi miedo"

El actor Javier Bardem ejerció de embajador del cine español en el Festival de Nantes con un buen humor que no dio la espalda a la actualidad política: "La extrema derecha no va a tener nunca mi miedo", dijo a menos de un mes de las elecciones generales. El auge de esa ideología en España le preocupa, al igual que el registrado en Europa y en países como Brasil o Estados Unidos, pero no le produce "temor", explicó el intérprete. "No van a tener nunca mi miedo, que es en lo que se basa su política y su discurso, en crear miedo para crear la necesidad de un grupo como ellos, que promete de una manera populista tener la solución (...) Ha sido siempre así, la historia lo ha demostrado durante tantos años", añadió. La solución, en su opinión, está en las urnas: "Lo que hay que hacer es ir a votar el día 28. Cada uno que vote con su conciencia", reivindicó.