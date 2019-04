David Bisbal y Elena Tablada, sin tregua, se ven las caras en los juzgados

La felicidad de David Bisbal tras convertirse en padre de su segundo hijo, Matteo, -el primero con Rosanna Zanetti- se ha visto enturbiada al tener que verse las caras en los juzgados con su ex pareja, Elena Tablada.



La pareja se ha reencontrado ante el juez después de que el cantante decidiera denunciar a la madre de su primera hija.



El motivo de la demanda es por medidas de protección del menor, en referencia a Ella, la hija de 9 años de la ex pareja. Aunque Bisbal no ha querido pronunciarse al respecto durante toda la polémica, sí que ha defendido en varias ocasiones que haría todo lo posible para que su hija no fuese expuesta en redes sociales ni se comercializase con su imagen, algo de lo que Tablada también ha acusado a Zanetti.



Aunque la venezolana confiaba en que dicha demanda no llegase nunca, finalmente Bisbal y Elena han coincidido en los juzgados. Mientras Elena Tablada ha llegado acompañada de su marido, Javier Hungría, y muy seria a la citación judicial, David lo hacía solo en compañía de su abogado y con una sonrisa de oreja a oreja, mostrándose de lo más feliz tras su reciente paternidad y muy tranquilo ante el enfrentamiento.





Ambas partes han salido de lo más tranquilos y defendiendo sus respectivas versiones. Mientras Bisbal no quería pronunciarse al respecto,