Kim Kardashian presenta a su cuarto hijo

¡Ya se conoce la carita del cuarto hijo de Kim Kardashian y Kanye West! La empresaria ha publicado en su cuenta de Instagram la primera fotografía del rostro del pequeño, un mes después de que naciese mediante gestación subrogada.



Hasta hace poco tan solo se conocía el nombre del niño: Psalm West, gracias a una felicitación del Día de la Madre que compartió Kim en Twitter, donde se veía al bebé dormir plácidamente en su cuna. Pero la foto estaba oscura y no se encontraba lo suficientemente cerca para apreciar la carita de Psalm.



"Psalm Ye", ha sido el pequeño, pero directo, mensaje que ha acompañado a la nueva foto del retoño, en la que se le ve dormir con el rostro relajado y los brazos detrás de la cabecita. Con esta foto es imposible no empezar a sacar parecidos, y es que, los fans ya apuntan a que el pequeño Psalm tiene mucha similitud a Chicago, la tercera hija del matrimonio West-Kardashian. Ojos grandes, pelo oscuro, labios prominentes... no se puede negar que el pequeño ha heredado los rasgos de los Kardashian.



La instantánea ya cuenta con 5,3 millones de likes en Instagram y más de cincuenta mil comentarios. Amigos de la pareja y fans de la mediática familia han querido dejar bonitas palabras para los papás. Solo falta la, ya mítica, foto familiar de clan Kardashian dándole la bienvenida a su miembro más reciente.