Die Antwoord abre O Son do Camiño

El grupo de rap-rave sudafricano Die Antwoord dio ayer el pistoletazo de salida a la segunda edición del festival O Son do Camiño. La banda asaltó el Monte do Gozo de Santiago para presentar su último trabajo, The Book of Zef, donde han llevado más lejos que nunca su estética de neón, desechos y escatología satírica. Otro de los cabezas de cartel en la jornada inaugural fue Bastille. El cuarteto de pop indie londinense sacará hoy precisamente al mercado Doom Days, su tercer álbum. En la noche de ayer los festivaleros que se reunieron en Santiago también disfrutaron de la música electrónica de los hermanos belgas Dimitri Vegas & Like Mike, que dominan este género a nivel mundial. Más de 33.000 personas se reúnen estos días en la capital gallega en una de las citas musicales más relevantes de la comunidad que, en esta ocasión, está destinada a promocionar el Xacobeo 2021. Un total de 38 artistas se repartirán entre los dos escenarios instalados: el principal con el nombre de Estrella Galicia „una plataforma de 20 por 36 metros„ y el Escenario Galicia. Hasta mañana aún quedan artistas por desfilar por estos escenarios con sus espectáculos de la talla de Rosalía, Black Eyed Peads, Iggy Pop, Vetusta Morla, Shinova, The Zombie Kids, Molina Molina, Kitai, Alice Wonder y Cariño y Bloc Party. El evento también servirá de escaparate a artistas gallegos como Iván Ferreiro, Famila Caamagno, Marem Ladson, Baiuca o Em DJ. Las entradas tanto para los conciertos de hoy como mañana se agotaron ya en febrero.