Imanol Arias y Ana Duato, tranquilos tras ser acusados de fraude fiscal

Imanol Arias y Ana Duato estás tranquilos tras enterarse de que se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados por fraude fiscal. El titular del juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha dictado un auto por el que propone juzgar a los actores junto a otras 29 personas físicas y jurídicas por el llamado caso Nummaria, el despacho de abogados dedicado presuntamente a construir y mantener una estructura jurídico económica para que sus clientes evadiesen impuestos.

Arias asegura que no ha habido delito: "Estaba previsto y ahora se establece el juicio que es por fraude fiscal por lo tanto no hay delito, además se indica que yo he entregado las cantidades". Por su parte, Duato también dice estar tranquila. "Si nos lleva el juez a juicio pues tendremos la oportunidad de defendernos", sostiene.