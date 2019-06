Trap y hip hop en O Monte do Gozo

Público en O Monte do Gozo, durante el festival O Son do Camiño.

Público en O Monte do Gozo, durante el festival O Son do Camiño. Efe

Rosalía era una de los artistas más esperados por el público de O Son do Camiño y no defraudó. La catalana, que actuó en el escenario Estrella Galicia, interpretó algunos de sus principales éxitos „ Pienso en tu mirá, Malamente o Di mi nombre„ frente a las miles de personas que asistieron a la segunda jornada de este festival en Santiago. No es la primera vez que Rosalía visita Galicia ya que actuó hace dos años en el Noroeste Pop Rock de A Coruña. La artista, ahora convertida en una estrella a nivel internacional, ofreció un concierto intimista en el Castillo de San Antón.

Pero Rosalía no fue el único plato fuerte de este segundo día. Tras ella, actuaron los estadounidenses The Black Eyed Peas y W&W. Antes hubo tiempo también para la música en castellano de la mano del gallego Iván Ferreiro.

Tras una apertura del festival compostelano con artistas de la talla de Die Antwoord o Dimitri Vegas&Like Mike, Rosalía era un de las cabezas del cartel del día de ayer. Su actuación se demoró hasta bien pasadas las 23.00 horas, pero antes los asistentes pudieron disfrutar de muchas horas de música variada. En el mismo escenario tocaron Bloc Party, Igloo o Moito. Mientras en el escenario Galicia actuaron Cariño, Marem Landson, Hard Gz, Shinova, Varry Brava y Elysella.

Y la segunda edición de O Son do Camiño finalizará hoy a lo grande. Iggy Pop actuará a partir de las 23.15 horas y tras él será el tiempo de David Guetta. Antes, Vetusta Morla, The Hives o Familia Caamagno.