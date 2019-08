El rey Juan Carlos pasa la noche en la UCI tras su operación a corazón abierto

El rey Juan Carlos se recuperaba anoche, al cierre de esta edición, en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Quirón Salud Madrid de la intervención quirúrgica cardíaca que superó con éxito y en la que se la implantaron tres bypa ss aortocoronarios.

Don Juan Carlos, de 81 años, estuvo varias horas en el quirófano para someterse a esta operación que tanto Zarzuela como el centro hospitalario informaron de que estaba programada desde el pasado mes de junio, cuando se sometió a una revisión médica periódica.

"La cirugía finalizó con éxito y consistió en la realización de tres bypass aortocoronarios", rezaba el parte médico emitido tras la intervención y que leyó la gerente de hospitales Quirón en Madrid, la doctora Lucía Alonso. Un parte que explicaba que la operación transcurrió sin incidencias e informaba de que, como es habitual en este tipo de procedimientos, el paciente pasó a la unidad de cuidados intensivos para realizar el control posterior a la operación y que no habría un nuevo parte médico hasta las 12.00 horas de hoy.

La intervención fue realizada por el doctor Alberto Forteza, jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca del centro hospitalario, y por su equipo. Un equipo cuyo trabajo agradecieron tanto Felipe VI como la reina Sofía, quienes se trasladaron al hospital a mediodía y permanecieron allí hasta que concluyó la intervención, fueron informados del desarrollo de la misma y visitaron en la UCI a don Juan Carlos.

A la salida, Felipe VI comentó que tanto él como doña Sofía estaban "muy contentos" con el desarrollo de la operación y recalcó que había ido "todo perfecto". El monarca añadió que pudieron ver a su padre un momento y que se encontraba en el postoperatorio, atendiendo las indicaciones del equipo médico.

Doña Sofía aseguró estar tranquila tras la intervención a la que se sometió su esposo, de quien subrayó que "está en buenas manos", y tanto ella como don Felipe explicaron que no se sabe cuánto tiempo deberá permanecer ingresado en el hospital. No precisaron, tampoco, la duración de la intervención y el Rey se limitó a señalar que estuvo "dentro de la horquilla previsible" y que no ha habido ninguna complicación.

Felipe VI avanzó que tanto la reina Letizia como sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, acudirán al hospital a ver a don Juan Carlos en cuanto pueda recibir visitas.

Al preguntarles con qué animo había ingresado don Juan Carlos, el jefe del Estado comentó que los informadores pudieron comprobarlo el viernes cuando entraba en el hospital.