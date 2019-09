La policía cree que la desaparición de Blanca Fernández Ochoa es "voluntaria"

La investigación de la Policía Nacional se centra en que la desaparición de la esquiadora y medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa fue "voluntaria" ya que el examen ocular de su vehículo hallado ayer en Cercedilla, en la sierra de Madrid, no revela ningún indicio de "violencia", según detalló ayer el coordinador del dispositivo e inspector jefe del Grupo de Desaparecidos de la Policía Nacional, Pedro Herranz, quien señaló que el coche fue hallado en la mañana de ayer por uno de los hermanos de la deportista.

"Creemos que es una desaparición voluntaria, aparentemente es voluntario y no creemos que pueda ser una desaparición de riesgo o algo forzado", indicó Herranz. "Cuando se trata de una desaparición voluntaria es difícil encontrar a la persona porque si no quiere ser localizada, es complejo. Estamos en el punto de que igual nos hace una llamada telefónica en cualquier momento de que está bien o lo que pueda suceder, pero contamos de que todo va a suceder perfectamente", dijo.

De hecho, el coordinador del dispositivo de búsqueda señaló que trabajan desde la creencia de que Blanca Fernández Ochoa está viva y desde el deseo de que pueda ser localizada en "perfecto estado". Una de las tesis que manejan es que pueda estar de ruta para mantener "varios días de aislamiento" o que se hubiera desorientado haciendo senderismo.

En la tarde de ayer se habilitó un dispositivo policial de unos 50 efectivos, solo compuesto por profesionales, que incluye también tres helicópteros y varias unidades caninas, y se realizaron batidas en la zona donde apareció el vehículo de la esquiadora.

La batida, que a última hora de ayer no había tenido resultados, ahondó en los sitios que "más gustan" a Fernández Ochoa, como es el caso de los Siete Picos, según la información facilitada por la familia a los investigadores. Sobre el vehículo, el inspector explicó que el examen ocular del vehículo localizado indica que lleva varios días aparcado al presentar señales de que ha estado bajo la lluvia. El automóvil, según Herranz, se encuentra en perfecto estado y no hay ningún rastro de violencia. Algunos testigos, sin embargo, tal y como informaba ayer El Mundo, aseguraban ayer que el vehículo solo llevaba unas horas ya que en días anteriores no estaba allí aparcado.

La zona en la que se centró la batida es sencilla en su inicio pero tras varios kilómetros se encuentran precipicios, lo que conlleva cierto peligro de accidente si alguien sufre algún mareo o indisposición. Herranz subrayó, no obstante, que la creencia de los investigadores es que Fernández Ochoa se encuentra bien. "Es experta en esta zona y es deportista", remachó.

También recalcó que la familia denunció su desaparición cuando lo estimó oportuno pues ellos son conocedores de su vida y sus rutinas. Además, indicó que ella dijo que se iba al norte pero sin especificar zona, por lo que podría referirse a Madrid o alguna otra provincia limítrofe, y que había consultado alojamientos rurales.

Adrian Federighi, cuñado de Blanca, aseguró ayer que la deportista desaparecida atravesaba "un buen momento" en los últimos días y "no hay nada raro para sospechar nada", por lo que manejan como "única hipótesis" que puede haber sufrido un accidente. En este sentido, el cuñado negó los rumores sobre que Fernández Ochoa atravesaba un mal momento. "Podrá tener problemas como todo el mundo, pero que ahora estaba en buen momento, con los hijos volcados con ella", indicó. "Creemos al 100% que está en la montaña", sostuvo el cuñado de la deportista.