Jennifer López: "Sería muy bonito ganar un Óscar pero no quiero pensarlo"

La actriz y cantante Jennifer López confesó que se siente "abrumada" por los elogios que está recibiendo su trabajo en la película Hustlers, y aunque sería "muy bonito" ganar un Óscar señala que no quiere "pensarlo mucho". López encabeza un elenco mayoritariamente femenino, en el que también aparece la cantante Cardi B, en esta historia sobre un un grupo de bailarinas de striptease que crean un método para estafar a sus clientes, muchos de ellos grandes inversores de Wall Street.

Hustlers, escrita y dirigida por Lorene Scafaria ( Seeking a Friend for the End of the World, 2012), llega a las carteleras estadounidenses este fin de semana precedida de las buenas críticas que obtuvo en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), donde se empezó a sonar su nombre como nominada a mejor actriz en la próxima edición de los premios Óscar.