Dolera rompe los tabúes femeninos

Coronada como mejor serie en el festival internacional de Cannes, ayer llegó al Velódromo de San Sebastián Vida perfecta, una ficción creada por Leticia Dolera que rompe tabúes y estereotipos femeninos y que se atreve con todo: sexo, familia, maternidad, éxito, redes sociales o discapacidad. La serie, que estrenará Movistar+ el próximo 18 de octubre, equilibra riesgo, humor, emoción y frescura y pone en el centro a tres mujeres en la treintena (la propia Dolera, la gallega Celia Freijeiro y Aixa Villagrán) a quienes la vida lleva a replantearse sus ideas preestablecidas en torno a esas cuestiones universales.

"La escritura parte de preguntas que me hago yo y que he compartido con gente de mi entorno, mujeres y hombres, sobre qué hacemos con las expectativas que nos ponemos en la vida, qué pasa si no las cumplimos o qué pasa si las cumples y una vez ahí no eres feliz", explica la actriz, guionista y directora. "Son preguntas que tienen que ver con cómo nos relacionamos y cómo encontramos nuestro lugar en el mundo, a veces lleno de tabúes o cosas que nos da miedo compartir; la serie quiere ponerlas sobre la mesa y aportar luz a estos temas complejos internos", precisa. Dolera da vida a una mujer con un gran autocontrol cuya vida se ve trastocada cuando su novio la deja por su excesiva rigidez. Aixa Villagrán da vida a su hermana, Esther, pintora y lesbiana, una mujer liberada pero señalada por su entorno y Celia Freijeiro es la otra cara de la moneda, la mujer que ha cumplido con éxito todo lo que la sociedad esperaba de ella.