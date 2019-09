Demi Moore confiesa que sufrió una violación cuando tenía 15 años

Demi Moore ha decidido abrir su corazón en unas memorias que no dejarán a nadie indiferente. La actriz publica este viernes Inside Out, un libro donde desnuda sus vivencias más difíciles sin ningún tipo de tapujo. En él desvela cómo fue violada a los 15 años. "Llegué a casa una noche y me encuentro a un hombre mayor al que conocía con las llaves del apartamento. Fue una violación, y una traición devastadora", asegura Moore mientras deja en duda si su madre dio la aprobación a esta situación.

A esta experiencia se unen un fuerte problema de adicciones y alcoholismo, que la actriz también narra en su libro. Tal y como explica la propia protagonista de Ghost tocó fondo en 2012. Ya había estado ingresada en una clínica de rehabilitación en la década de los 80 pero hace siete años su recaída fue mucho mayor.