Paula Echevarría confiesa qué fue lo que le enamoró de Miguel Torres

En el momento más feliz de su vida al lado de Miguel Torres y su hija Daniella, Paula Echevarría ha vuelto a prestar su imagen para la presentación de un nuevo teléfono. Tras los muchos rumores sobre un posible embarazo, Paula dejó claro que no y es que, por el momento, no entra en sus planes ampliar la familia ni tampoco la boda.

¿Balance del 2019?

Muy bueno, salvo el último capítulo de Velvet que estuvimos rodando en junio y julio, el resto del verano lo tuve muy tranquilo, viajé mucho, pasé mucho tiempo con mi hija, mi familia y salir de vacaciones.

¿Y con Miguel qué tal?

Cuando digo familia también le incluyo. Muy bien todo, la verdad. Hemos tenido un proceso de adaptación muy fácil.

¿Y la convivencia?

Ha sido un proceso de adaptación muy fácil porque han sido vacaciones, ya te contaré.

¿Qué tal la casa nueva?

Muy bien, ya por fin, bien. No era tan largo lo que pasa es que se ha hablado mucho de ella y parecía que era la obra del Escorial pero tampoco ha sido tanto, han tardado lo que suele tardar una construcción.

Este verano ha habido rumores, el primero una boda. ¿Te lo planteas?

No, han salido rumores de todo tipo. El otro día una compañera me preguntó a las nueve de la mañana si estaba embarazada. Lo primero que me salió contestarle fue 'será que estoy más gorda'. No estoy embarazada, que corra la pólvora y luego ya la frenaremos.

¿No tienes ganas de volver a ser mamá?

No, la verdad es que no.

¿Miguel no te lo pide?

No, tampoco y yo tampoco me lo he planteado, por muchas ganas que haya de hablar del tema, no nos lo planteamos.

No hay boda, no hay embarazo... vienes negativa.

No, yo vengo súper positiva, no hay boda ni embarazo, a ver si para ser positivo en esta vida hay que casarse y embarazarse, yo soy muy positiva con la vida. Estoy feliz, con ganas de afrontar el nuevo curso, de todas las campañas que tengo por delante, de mis rodajes, estreno película el 15 de noviembre, luego el capítulo especial de Velvet... vengo positiva no, lo siguiente.

¿Qué te enamoró de Miguel?

De Miguel me enamoró él, qué más puede ser.

¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?

Tiene un millón de cosas positivas, si empiezo no acabo.

Ahora lo bueno es que ya está en Madrid y no hay relación a distancia.

Bueno tampoco pasaba nada, yo siempre lo dije, lo hemos llevado con mucha calma, no ha sido un trauma en ningún momento la relación a distancia. La hemos vivido con mucha ilusión y muy a gusto, ahora toca el siguiente paso y fenomenal y con muchas ganas pero no tenía ansiedad. Hemos disfrutado el momento.

Miguel muy integrado con Daniella.

Sí, eso son cosas normales, entran dentro de la normalidad y tampoco hay que darle más importancia porque creo que es lo que hace toda la humanidad. Es lo lógico, si no fuera así sería extraño.

¿Próximo paso en vuestra relación?

Que no hay boda ni hay embarazo. Estar y ser felices que si Dios quiere lo seremos.

Si él te lo pide, ¿aceptas?

Pues mira si se lo voy a poner así de fácil porque tú me lo preguntes aquí ahora...