Bardem: "Mi generación debe apoyar a los jóvenes sin miedo de decir 'se acabó"

Javier Bardem, que presentó anoche en el Festival de San Sebastián el documental Santuario en apoyo a la campaña de Greenpeace para defender la Antartida, opina que su generación, los que tienen 50, deben "apoyar a los jóvenes que lo tienen muy claro y no tienen miedo de decir 'se acabó".

"Ellos no tienen cómo comparar con otro modo de vida que no sea el que han visto hasta ahora y no tienen miedo de decir 'se acabó': hay que tirar la casa, reconstruirla entera y vivir de otra manera, porque como habéis hecho hasta ahora, no es que no funcione, es que nos lleva a la extinción".

"Si ya es difícil vivir en esa tierra infernal donde están desplazados los saharauis no me quiero imaginar cómo estarán en unos años", continuó el oscarizado actor español sobre la evidencia del cambio climático.