La cantante Rihanna rechazó actuar en la Super Bowl, debido a la polémica de la organización con la comunidad afroamericana, según revela en una entrevista adelantada en la revista Vogue, que le dedica su portada de noviembre. Preguntada por el asunto, la barbadiense afirma: "No podía atreverme a hacer eso. ¿Para qué? ¿Quién gana con eso? No mi gente. Simplemente no podía ser una vendida. (...) Hay cosas con las que no estoy de acuerdo", afirma.