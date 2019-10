La 'regañina' de la madre de Marc Márquez por una caída en Tailandia: "No hacía falta"

Ni un campeón del mundo se libra de una regañina de su madre. Así lo confesó el miércoles Marc Márquez en un acto de Estrella Galicia 0'0, su patrocinador. El piloto catalán contó qué tal se había tomado su madre la caída en los entrenamientos del Gran Premio de Tailandia, al que acudió el pasado fin de semana con la posibilidad de ganar su octavo título mundial, lo que finalmente consigió. "Sí, sí que me riñó por la caída, porque según ella no hacía falta y luego el adelantamiento de la última curva tampoco hacía falta y dije: 'Mamá ¿y entonces para qué voy?", comentó ante los medios. Junto a él estana su hermano Álex, también piloto. "Teníamos una pantalla en la oficina pequeñita, no se levantaba, pero después sí, cuando vi que se levantaba dije: 'Bueno, algo en el pie seguro que tendrá, pero si camina, tan mal tampoco estará'", comentó.