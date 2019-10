Un menú Michelin para Nadal

La chef mallorquina Macarena de Castro (Mallorca, 1981) será la encargada de conseguir que los invitados a la boda de Rafa Nadal y Mery Perelló se chupen los dedos durante el convite. El Jardín, el catering que lleva junto a su hermano Dani de Castro, es uno de los más grandes de Mallorca, aunque puede ser que cuenten con el apoyo de alguna otra empresa. Es posible, además, que no sea la única chef que firme el menú, algo complicado de confirmar dado el hermetismo y los contratos de confidencialidad.

Con tan solo 30 años, De Castro consiguió en 2012 una estrella Michelin para su restaurante El Jardín (rebautizado en 2018 con el nombre de la cocinera), ubicado en Alcudia. Además, la chef ha sido distinguida con tres Soles Repsol.

El rigor, la honestidad, la valentía y la constancia han sido los elementos que han llevado a Maca de Castro al éxito, convirtiéndola en una de las chefs con más proyección nacional y siendo considerada la gran innovadora de la cocina mediterránea.

La mallorquina siempre cuenta que sus padres le enseñaron a amar los fogones, y que empezó a trabajar sirviendo hamburguesas en el restaurante familiar, algo que no le gustó nada. Sin embargo, escuchar a Carme Ruscalleda „alguien a quien considera su maestra„ en un congreso en San Sebastián le "impactó", y empezó a pensar que "estar al lado de un chef de renombre" era un camino. Viajó por Asia y Europa y empezó a estudiar cocina.

Tiene algunos chefs de referencia y cada uno le ha enseñado algo, según explicó en una entrevista: "Hilario Arbelaitz, de Zuberoa, es mi maestro en el día a día, en el estar en la cocina y en el que no se te suba a la cabeza lo que te está pasando. Andoni Luis Aduriz, de Mugaritz, me enseñó que se pueden hacer locuras bien hechas en un restaurante y me inculcó la filosofía de equipo, y Julián Serrano me descubrió que no hay que tener miedo".

Nada se le resiste a Macarena de Castro, ni siquiera la Casa Real, que ha contratado hasta en dos ocasiones a El Jardín el catering para la recepción oficial ofrecida por los Reyes en el Palau de l'Almudaina. Además, también ha cocinado para seis comensales en Marivent mientras la Casa Real disfrutaba de sus vacaciones anuales en la isla.

Entre comer y cocinar, la chef elige comer, "y cuanto más sencillo, mejor. La sencillez bien hecha supera cualquier cosa sofisticada", dijo Maca de Castro a este periódico hace un año. Las claves de su cocina son la honestidad, el producto y el trabajo, y sus platos se reconocen por "lograr en la boca algo de frescura y encontrar la isla en todos ellos", explica una enamorada de la cocina mediterránea y una maestra de los fogones.

Además del catering, se sabe que la boda de Nadal y su novia Mery Perelló está siendo organizada por la empresa Sophie Kors, con Marta Cors y Anna Hernández al mando.