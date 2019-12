La tajante respuesta de Julia Otero a Rocío Monasterio

La provocación de algunos de los portavoces de Vox no tiene límites, y si no que se lo pregunten a la periodista Julia Otero, que este jueves se ha comvertido en víctima y diana de Rocío Monasterio y, por ende, en 'trendig topic' de la red social del pajarito.



La portavoz del partido de Abascal ha subido un vídeo dirigido directamente a la periodista, desde el campo yu frente a un tractor. "Este es un mensaje para todos los urbanitas tipo Julia Otero que no se han enterado todavía de que el tractor es diésel y que se atreven a criticar a Vox, y es que no se enteran, porque no han salido de las ciudades en su vida y hoy estamos aquí con la gente del campo. Invito que vengan a ver a los ganaderos, a los agricultores, a los que tienen toros, a los cazadores... y que dejen de soltar sus mantras en los medios de comunicación y ese neomarxismo y esa religión que nos quieren imponer y que de verdad está con la gente que cuida el medio ambiente. Les iría mucho mejor", ha aseverado Monasterio, que en su tuit ha mencionado directamente a Otero.







Tiene de mí el mismo conocimiento que sobre la emergencia climática. Nací en una aldea de 20 personas, hija y nieta de campesinos gallegos, expulsada de mi tierra- como tantos emigrantes- por el régimen que vd.venera. La disculpo: noto que le hace ilusión ver un tractor de cerca. https://t.co/VUMaqi2vXn — Julia Otero (@julia_otero) December 11, 2019

La provocación de la representante política ha surtido efecto y. Aunque en su respuesta ha dejado en evidencia a Monasterio, que, al parecer, poco sabe de la vida de Otero.El vídeo de la política de Vox y la respuesta de la periodista no han tardado en copar las redes sociales.