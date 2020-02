Willy Bárcenas devela su plan de futuro junto a Loreto Sesma

Willy Bárcenas no ha querido perderse la inauguración del Club Bardot en Madrid. El líder de Taburete disfrutó de esta gran fiesta junto a otros rostros conocidos del panorama español como Fran Perea, Wally López y José de Rico.

El intérprete confesó a las cámaras de Europa Press que este 2020 se presenta como un año tranquilo: "Hemos terminado de grabar el cuarto disco. Dedicándome un poco a otras cosas, un poco aburrido la verdad, para qué nos vamos a engañar. Ayer estuve con Arnau Griso y lo echaba de menos. Aprovechando para ver otros conciertos, escuchar más música y escribir más letras de canciones".

En cuanto a sus planes de futuro con su novia, Loreto Sesma, explicó que no hay idea de pasar por el altar: "No soy muy de boda tampoco, pero vamos que estoy muy feliz y muy contento. Nunca me habían preguntado esto".

Aún así, sí le gustaría formar una familia con el tiempo: "Eso sí, quiero tener hijos, me gustan mucho los niños".