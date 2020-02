Robert Pattinson confiesa a qué huele

Después de unos años alejado de los grandes focos mediáticos, Robert Pattinson vuelve a estar en el centro del huracán debido a su participación en la nueva adaptación de 'Batman'. Si bien al principio hubo mucha controversia alrededor de Pattinson interpretando el papel de Bruce Wayne, después de haber echado un primer vistazo al actor enfundado en el mítico traje de superhéroe las dudas empiezan a disiparse. Y como no podía ser de otra forma, este nuevo papel le ha vuelto a convertir en uno de los temas de conversación del momento, por lo que Robert vuelve a recorrer estudios de televisión y entrevistas para hablar de su nuevo trabajo.

Y no solo eso, el actor también ha renovado con Dior y vuelve a ser el rostro del perfume de hombre Dior Homme, protagonizando un sensual anuncio que quita el hipo. En él podemos ver las dos facetas del actor que a tantas adolecentes, y no tan adolescentes, enloqueció en sus días de Edward Cullen en 'Crepúsculo': la divertida y graciosa y la más seductora y oscura. Y siendo la cara de Dior lo normal sería preguntarse a qué huele Robert Pattinson. Pues bien, la revista Allure le hizo esa misma pregunta unas semanas atrás y te sorprendería la respuesta.

Pattinson huele a crayones. El famoso actor huele a las ceras de colores que utilizan los niños pequeños para dibujar. "Mucha gente me dice que huelo a crayones ", confiesa. "Como si estuviera hecho de cera, como si estuviera embalsamado", añade. Aunque, para compensar este descubrimiento también ha desvelado cuál es su olor favorito en el mundo: "Definitivamente el aroma de cuando estás enamorado de alguien, el olor es increíble. Saca un lado animal del ser humano".

Allure también le preguntó sobre su aspecto y belleza, especialmente ahora que ha sido nombrado como el hombre más guapo según la ciencia: "Es raro. Nunca estuve realmente preparado para los papeles de chico guapo, porque siempre me he sentido bastante incómodo al conocer gente. Mi papel en 'Harry Potter' era un chico guapo y fue una sorpresa lo fácil que fue conseguirlo. Y luego en 'Crepúsculo' Edward era hermoso, hermoso, hermoso. Cuando me presenté para la audición había hecho un trabajo en el que me había teñido el cabello de negro, pero tenía una pulgada y media de raíces y me había depilado el cuerpo", explica.

"Y además pasé unos meses donde había estado bebiendo cerveza todo el día, así que tenía un cuerpo regordete y sin pelo. Parecía un bebé con una peluca puesta. Después de hacer 'Crepúsculo' mis amigos decían: "Oh, ahora posas todo el tiempo", y yo les contestaba:"¿De qué estáis hablando? Solo estoy de pie. ¡Y ninguno de vosotros pensaba que era atractivo hace dos años!", confiesa entre risas. ¡Quién le diría que se convertiría en uno de los hombres más atractivos de nuestros tiempos!