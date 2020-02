Estrella Morente sorprende a RTVE al reivindicar la tauromaquia en una gala de 'OT'

Estrella Morente, artista invitada en la última gala de Operación Triunfo que se emitió el domingo, cogió por sorpresa a RTVE y a la audiencia del concurso musical con un prólogo a favor de la tauromaquia en su particular versión del clásico tango Volver de Gardel. "Ni el torero mata al toro ni el toro mata al torero. Los dos se juegan su vida a un mismo azaroso juego. No trafiques con su alma, no le perdonéis la vida al toro bravo en la plaza. Qué humana cobardía robarle al toro su muerte, a solas y en su agonía", así comenzaba la artista andaluza su actuación junto a Nia. Esta reivindicación llega después de que en los últimos días se desatase la polémica en las redes ya que una de las concursantes insultó a los aficionados a los toros en la Academia.

Maialen tachaba, en una conversación informal, de "gilipollas" y "psicópatas" a los aficionados a los toros. Los comentarios de la aspirante levantaron ampollas entre los seguidores taurinos, quienes incluso se pusieron en contacto con la cadena, según cuenta Ángel Nodal, defensor del espectador de RTVE, considerando que se les había "faltado al respeto".