Anabel Alonso y su pareja ya saben el sexo de su bebé

Anabel Alonso y Heidi Steinhardt ya cuentan los días para verle la carita a su bebé. Un embarazo que ha pillado por sorpresa a la opinión pública, pues la pareja ha decidido llevar esta noticia con la máxima discreción.

Tras conocerse que la cómica española y la dramaturga argentina iban a ser mamás, las muestras de cariño y amor no han dejado de sucederse. Visiblemente emocionada, Anabel Alonso agradecía todos los mensajes que había recibido durante estos días.

Esta misma mañana, la actriz ha atendido a las cámaras de Europa Press para confesar algunos detalles de este embarazo tan deseado: "Es un niño muy buscado, así que con mucha alegría y pues eso a estas alturas empezar una vida es una maravilla".

Una felicidad en la que no tiene cabida el miedo: "No que va. Hombre yo he sido siempre como bastante inconsciente, pero es como un regalo. Dices, además, mucha gente tiene hijos, más jóvenes, más mayores... pues seguro que lo hago bien. Así que no, con miedo nada. Con mucha ilusión y con muchas ganas". En cuanto a cómo se encuentra Heidi en este embarazo, Anabel asegura que está muy bien: "Se encuentra muy bien. Hombre, con las dolencias típicas. Que el embarazo parece fácil pero no lo es. Que como algunas sabéis el embarazo no es fácil, cuando pasan unas cosas vienen otras. Pero todo va muy bien".

Una dulce espera en la que ya conocen el sexo del bebé, aunque todavía no lo quiere confesar públicamente: "Lo sabemos, pero... Ya se sabrá", y añadía: "Ya sabes que es un topicazo ¿pero que todo salga bien? Pues eso, a estas alturas es un regalo, no hay preferencias".

Un bebé que nacerá la próxima primavera como para el mes de junio, y del que Anabel está ya enamorada: "Es una maravilla. De repente dices: '¡Qué cosas más rara, parece un extraterretre!' Pero es una experiencia alucinante, también es verdad que era algo que yo ya tenía descartado porque claro, siempre se piensa que lo va a tener una, entonces pues claro. Es un regalo".