Plácido Domingo da un paso atrás y cancela sus próximas actuaciones en el Teatro Real

Las actuaciones de Plácido Domingo previstas para el próximo mes de mayo en España fueron canceladas y su nombre eliminado del Centro de Perfeccionamiento del Palau de Les Arts de Valencia después de que asumiera su responsabilidad en los casos de acoso sexual denunciados en Estados Unidos.

El Teatro Real y la organización del XXXII Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda suspendieron ayer las representaciones y conciertos del tenor que tenían previstos, sumándose así a la decisión del Teatro de la Zarzuela hecha pública el miércoles.

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) fue el primero en anunciar la cancelación de las actuaciones programadas en el Teatro de la Zarzuela para el 14 y el 15 de mayo. Una decisión que se adoptó, según explicó el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes "desde el momento que ha reconocido los hechos y ha querido asumir las responsabilidades".

Poco antes de que el Teatro Real decidiera ayer la cancelación, el tenor hizo público un comunicado en el que anunciaba que había decidido retirar sus próximas representaciones de La Traviata en el coliseo madrileño y las de aquellos teatros y compañías que tuvieran dificultades para llevar a cabo esos compromisos.

Un comunicado en el que Plácido Domingo ofrecía una "declaración adicional" para corregir la "falsa impresión" generada por su "disculpa en algunos de los artículos que informaron sobre la investigación" del sindicato de artistas musicales de Estados Unidos AGMA, a propósito de las denuncias de acoso de varias mujeres contra el tenor.

Plácido Domingo puntualizó que su disculpa fue "sincera" y de todo "corazón", ante la posibilidad de que pudiera haber herido a alguien por "cualquier cosa" que haya dicho o hecho. Y agregó: "Sé lo que no he hecho y lo negaré nuevamente. Nunca me he comportado agresivamente y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie".

Apenas unas horas después, el propio Teatro Real confirmó la cancelación de la actuaciones de Plácido Domingo, que iba a cantar en el reciento en la próxima producción de La Traviata, los días 9, 12, 17, 20 y 23 de mayo, tras una breve reunión de su comisión ejecutiva.

Poco antes de comenzar la sesión se hizo público el comunicado de renuncia del tenor por lo que la Comisión Ejecutiva del Real confirmó la cancelación de las actuaciones de Domingo y se limitó a reafirmar su "política de tolerancia cero ante los acosos y abusos de toda índole" y su "permanente solidaridad con las víctimas".

También la Asociación Cultural Amigos de la Música, organizadora del Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda, canceló el concierto de Domingo previsto el próximo 3 de mayo en esa localidad jienense, "a tenor de los acontecimientos informativos del pasado martes", y asegur´´o que en los próximos días informará sobre el procedimiento para la devolución del importe de las entradas.

Y la Comisión Ejecutiva del Patronato de Les Arts de Valencia, órgano de gestión y administración de esta institución, acordó también ayer eliminar el nombre del tenor Plácido Domingo de su Centro de Perfeccionamiento, así como desistir en posibles relaciones contractuales futuras con el cantante y de su mecenazgo.

Una decisión adoptada "después del análisis de las informaciones de los últimos días y en coherencia con los valores que sustentan una institución como el Palau de les Arts", informó el coliseo en un comunicado.

Además, la institución consideró que cualquier conducta contra la integridad de las mujeres, sea de carácter moral, sexual o contra su integridad, es "intolerable" y mostró su solidaridad con las mujeres que hayan sido víctimas de los hechos que se publicaron.