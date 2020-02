El príncipe Enrique y Bon Jovi, un dúo solidario en Abbey Road

El príncipe Enrique se puso ayer detrás de un micrófono con Jon Bon Jovi en los emblemáticos estudios de Abbey Road, en Londres, con motivo de la grabación de un tema con fines benéficos. El líder del veterano grupo de rock and roll Bon Jovi se encuentra en el Reino Unido promocionando su próximo álbum. El cantante está regrabando, además, uno de los temas que incluirá en ese trabajo, junto con el coro Invictus Games Choir, gestionado por la organización benéfica Help For Heroes.