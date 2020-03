El Papa, sin los ejercicios de la Cuaresma por un resfriado

El papa Francisco no participará en los ejercicios espirituales de la Cuaresma con miembros de la curia romana, que se celebrarán hasta el 6 de marzo, por un resfriado que sufre desde hace días, aseguró ayer tras el rezo del Ángelus. "Les pido una oración para los ejercicios espirituales de la curia romana, que esta tarde comenzarán en Ariccia. Por desgracia el resfriado no me permite participar este año, seguiré desde aquí las meditaciones", aseguró y afirmó que realiza ejercicios en casa.