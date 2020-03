Chenoa sucumbe al pánico global por el coronavirus

Chenoa ha llegado a Madrid para continuar cumpliendo con sus compromisos profesionales. La cantante se encuentra inmersa en la recta final de Tu cara me suena, un programa en el que comparte plató y risas con grandes amigos como Àngel Llàcer, Lolita y Carlos Latre.

Tras grabar el último programa en Barcelona, Chenoa regresaba a la capital con una gran preocupación: el coronavirus. La intérprete se ha mostrado de lo más alarmada ante las cámaras de Europa Press pidiendo que mantuvieran una distancia con ella: "Hay coronavirus, poneros a un metro".

Un miedo que ella misma nos explicaba: "No me pongo mascarilla pero porque no estoy mal pero... no quiero estar mala, tengo que trabajar".

Más allá de este pánico global, Chenoa nos ha asegurado que los preparativos para su boda con el urólogo Miguel Sánchez Encinas marchan muy bien, y que él continúa con su trabajando: "Él trabajando también mucho, no nos está dando tiempo a estar nerviosos pero lo estaremos, seguro".