Belén Esteban llega a la que ya es su casa tras el desahucio a Toño Sanchís

Belén Esteban ya ha podido acceder a la casa situada en Villanueva del Pardillo donde ha vivido Toño Sanchís y su familia hasta ahora. El que fue su representante ha tenido que abandonar el domicilio en el que residía tras un largo proceso judicial que ha concluido con su desahucio.

Sanchís ha agotado el plazo establecido por la justicia saliendo de la casa el día que se cumplía la fecha para proceder a su deshaucio. Tras su salida Belén ha acudido sonriente y feliz a su propiedad acompañada de su pareja Miguel Marcos. Además ha estado presente su entorno más cercano.

Una primera toma de contacto con la que fuera la vivienda familiar de Toño Sanchís que llega después de una semana complicada. Belén ha vivido con nerviosismo y tensión todo este proceso que, finalmente, ha terminado con la salida del exrepresentante de este chalet.

Aunque las condiciones en las que dejó la casa no fueran las mejores, Belén restó importancia a la situación en su propio programa: "La casa no la he visto pero no está bien. No pasa nada, la casa se limpia, se arregla, no pasa nada...".