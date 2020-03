La Fiscalía pide 32 años para Ana Duato y 27 para Imanol Arias por fraude fiscal

La Fiscalía Anticorrupción solicita 32 años de cárcel para la actriz Ana Duato y 27 años para su compañero de reparto en la serie Cuéntame cómo pasó Imanol Arias, por siete y seis delitos fiscales, respectivamente, cometidos a través de sociedades instrumentales creadas por el despacho Nummaria. De hecho, la Fiscalía reclama la mayor pena para el responsable del despacho, el abogado Fernando Peña (298 años de cárcel), por liderar la organización criminal con la que se cometió el fraude. Entre los 31 acusados por estos hechos figura también el marido de Ana Duato, Miguel Ángel Bernardeu, productor de Cuéntame cómo pasó, para el que la Fiscalía pide 18 años de cárcel, así como empleados del despacho de abogados.



Según el escrito de acusación de la Fiscalía, de 66 folios, la cuota defraudada por Imanol Arias en concepto de IRPF en los ejercicios de 2009 a 2015 fue de 2,7 millones, de los que hasta el momento ha devuelto 2,3 millones. En lo que respecta a Ana Duato, las cantidades defraudadas entre 2010 y 2017 alcanzaron 1,9 millones, de los que ha devuelto a Hacienda 838.000 euros.

Según el escrito, "una parte muy importante de los clientes del despacho Nummaria ha utilizado estructuras societarias opacas diseñadas por éste con el fin de evitar la tributación que hubiera correspondido en España por la obtención de rentas provenientes de todo tipo de negocios situados en nuestro país".

En el caso de Ana Duato y su marido, la Fiscalía considera que ocultaron al fisco parte de sus rentas, "principalmente procedentes de su participación, como actriz y productor respectivamente en la serie de televisión Cuéntame cómo pasó". "La estructura creada para Duato, consistió, hasta 2013, en la cesión de sus derechos de imagen a una sociedad bajo su control Gaumukh Aeie (transformada el 29 de julio de 2015 en la Agrupación de Interés Económico Gaumukh AIE), participada en un 40% por la sociedad inglesa Nevington Ltd y en el 60% por Grupo Ganga Producciones SL. (de la que también es partícipe junto con su marido Miguel Ángel Bernardeau Maestro)". "Estas sociedades „prosigue la Fiscalía„ se encargaron de firmar los contratos con terceros y facturar por los servicios realizados por la actriz", para la que fijan una retribución "por un importe muy inferior a lo facturado por los servicios, en forma de renta vitalicia". Para Anticorrupción, "el único sentido de esta estructura de fraude es intentar transformar una renta de actividad profesional por el trabajo como actriz de Ana Duato en una renta vitalicia pretendiendo disfrutar ilícitamente de la bonificación del 60% establecida por la norma para este tipo de rentas".

Del mismo modo, para Imanol Arias también se creó una estructura de fraude para transformar una renta de actividad profesional por su trabajo como actor en una renta vitalicia, "pretendiendo disfrutar ilícitamente de la bonificación del 60% establecida por la norma para este tipo de rentas".

En el manejo de la compleja estructura societaria, creada en el despacho Nummaria, contó además con la colaboración de su hermana „la acusada Ana Isabel Arias (para la que el fiscal pide casi 10 años de cárcel)„, quien actuó como representante y administradora de dos sociedades.

Para el desarrollo de su actividad Fernando Peña contaba con numerosos colaboradores, entre los que se encuentran abogados, economistas, técnicos fiscales, contables y auxiliares administrativos, que son contratados o retribuidos a través de distintas sociedades, a los que dirige, organiza y controla al objeto de prestar los servicios ofrecidos a sus clientes. Con el fin de evitar que se conocieran las actividades ilícitas que realizaba bajo la cobertura de la asesoría fiscal, creó un entramado de al menos 22 sociedades españolas; al tiempo que, con sede fuera de España, fundamentalmente en Costa Rica e Inglaterra, pero también en Canadá, Uruguay y Luxemburgo, controla múltiples sociedades en número superior a doscientas, que emplea, "tanto para facilitar la opacidad de las operaciones del despacho Nummaria, como para entregarlas a los clientes que desean emplearlas para la realización de las actividades ilícitas".

Imanol Arias no dudó en hablar ayer, tras conocer la petición de la Fiscalía. Aseguró que "devolverá todo el dinero" y cumplirá con lo que se "diga". "No puedo ni quiero decir nada, no puedo colaborar con el juicio paralelo, llevamos tres años con esto", señaló Arias, quien recordó que este asunto está en manos de sus abogados.