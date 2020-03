Reese Witherspoon cuenta que fue asaltada sexualmente con 16 años

Reese Witherspoon ha abierto su corazón a la revista Vanity Fair. La actriz se ha convertido en la protagonista del número de abril con una entrevista donde habla de uno de los episodios más duros de su vida: el abuso sexual que sufrió cuando solo tenía 16 años.

"Cosas malas me pasaron. Fui asaltada, acosada. No fue un caso único", asegura la actriz en referencia al director que la acosó sexualmente cuando ella todavía era menor de edad.

Además, la protagonista de 'Big Little Lies' ha defendido el motivo por el que no lo denunció en su momento y sí ahora: "Tú puedes contar tu historia cuando sientas que estás preparado. No hubo un juicio público hace 25 años cuando esto me sucedió. Tampoco había un foro para hablar de eso. Las redes sociales han creado una nueva forma para que las personas se expresen que yo no tenía".

Una sincera entrevista en la que también indaga en el deseo que ha acompañado siempre su carrera: alejarse de los estereotipos sobre la mujer y su sexualidad. "Cuando entré en el negocio, había todas estas revistas para hombres a las que nos dijeron que teníamos que atender. Nunca estuve en la portada Maxim. Nunca fui elegida como una chica GQ, y estoy de acuerdo con eso porque no es así como quería que me vieran. No es así como me veo a mí misma".