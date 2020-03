Laura Escanes desmiente los bulos sobre su dinero, operaciones o familia

Laura Escanes está haciendo frente al confinamiento en casa compartiendo más tiempo con sus seguidores en redes sociales. La influencer ha decidido derribar mitos y exponerse para que todos los que quisiesen le dijesen informaciones o rumores que tenían de ella, así la propia Laura podía confirmarlos o desmentirlos para siempre.

Entre las cosas que la mujer de Risto Mejide ha admitido está la de que es una mujer muy casera y sensible. Además, Laura ha confirmado que Roma siempre fue el primer nombre que ella y su pareja pensaron para ponerle a su primera hija.

En cuanto a si está intentando aumentar la familia, Laura lo ha dejado muy claro "no". Unas cuestiones en las que se ha repetido el tema de su supuesta operación de nariz. Tras negarlo dos veces, la catalana ha preguntado por qué tendría que mentir si esto fuese verdad.

Sobre uno de los temas más polémicos para las it girls, Laura ha dejado claro que no cobra 15.000 euros por un storie y que Sanidad no ha pagado a ninguna influencer para que hagan 'publicidad' del #yomequedoencasa.

Otro de los bulos que ha desmentido es que no tiene una cuidadora que atienda a su pequeña Roma cuando se despierta por las noches, pues ha llegado a bromear que también tuvo una doble en el parto y en cada una de sus fotos de Instagram.