Pedro J. Ramírez arremete contra Ruiz de la Prada: "La vieja dama del rencor"

Pedro J. Ramírez ha dicho basta. El periodista ha decidido tomar cartas en el asunto después de la última entrevista que su exmujer, Ágatha Ruiz de la Prada, concedió al que fue su periódico: 'El Mundo'.



En aquella charla telefónica con Beatriz Miranda, la diseñadora carga duramente contra su exmarido y contra la actual esposa de este, la abogada Cruz Sánchez de Lara. Las declaraciones de Ágatha Ruiz de la Prada asegurando que supone que "a Jota le viene el virus del 8M. Su mujer representa a feminazis" no han sentado nada bien a la pareja.



Pedro J. ha decidido responder en su perfil de Twitter afirmando que ha puesto el tema en manos de sus abogados: "1) Todo tiene un límite y esta vez lo han traspasado con creces tanto el diario que fundé y dirigí durante 25 años como mi ex con esta vileza. Agatha Ruiz de la Prada: 'Supongo que a Jota le viene el virus del 8M. Su mujer representa a feminazis'".



Y culpabiliza al actual director del diario: "Responsabilizo personalmente al editor Antonio Faes Galiano y al director Francisco Rosell de la publicación de esta infamia. Este titular retrata la deriva que ha tomado un periódico como 'El Mundo' que durante un cuarto de siglo rindió grandes servicios a la sociedad española".



Además, Pedro J. carga contra su ex y madre de sus dos hijos, Tristán y Cósima: "En cuanto a esta última visita de la vieja dama del rencor, acabo de dar instrucciones a mis abogados para que actúen en todos los frentes posibles. Durante 4 años he guardado silencio frente a sus insultos y vejaciones continuos, pero esta expresión de odio es algo distinto".



Respecto a los síntomas que tuvo hace unos días, Ramírez señala: "Es cierto que he tenido síntomas de coronavirus, que mi médico me ha considerado positivo al no poder hacer el test y que creo haberlos superado. Sólo alguien muy malvado puede vincular el contagio a la defensa del feminismo y la igualdad que siempre han caracterizado a Cruz".



En este sentido, defiende a su mujer explicando que "Cruz no asistió a la marcha del 8-M (ni al Congreso de Vox, ni al partido que llevó 60.000 espectadores al Wanda) pero eso es lo de menos. Hace poco dije que nada es tan nazi como llamar a alguien nazi sin motivo. Y máxime para presentarla como foco de contagio de una epidemia".



Aprovecha en estos tuit para mandar un claro mensaje a la que fue su pareja durante más de dos décadas: "La epidemia está sacando lo mejor y lo peor del género humano. Durante los días que tuve fiebre Cruz estuvo a mi lado como nadie lo ha estado nunca. Su solidaridad y generosidad hacia los demás se manifestó en nuestra casa y eso me convirtió en el más afortunado de los seres".



Y termina rotundo: "El rencor, la maldad, el ansia de revancha toman en expresiones como estasa. La verdadera aristocracia está en el idealismo y la bondad humana. Yo he tenido la dicha de encontrarla al fin y voy a defenderla en todos los terrenos".Una serie de mensajes que Cruz Sánchez de Lara ha apoyado en su perfil de Instagram: "Los mensajes que mi marido quiere que leáis. Hoy rompemos el silencio frente a la mentira y la maldad".