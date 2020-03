Dani Rovira anuncia que tiene cáncer

Dani Rovira, actor protagonista de 'Ocho apellidos vascos' o 'Superlópez', ha anunciado que padece cáncer. El intérprete ha hecho pública su enfermedad a través de las redes sociales, donde ha confirmado que padece la linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer afecta al sistema inmunitario.



"Hace una semana que me lo han diagnosticado, aunque llevaba ya meses arrastrando cierto cansancio y malestar. Si decido hacer esto público es porque, para lo bueno y para lo malo, soy un personaje público. Y antes de que comience el circo de especulaciones y sensacionalismo en cierta prensa y en redes sociales, prefiero ser yo la fuente principal de información", ha comenzado diciendo en Instagram.



"Tengo cáncer. Ya tiene nombre y apellidos: LINFOMA DE HODGKIN. Hoy es mi primer día de quimio y por delante una larga lucha contra el 'bicho'", ha continuado.





Rovira ha añadido en su mensaje que. "Llevaré estos meses una mochila, quizá, un poco más pesada en tiempos de incertidumbre, miedos y pandemia. Pero no me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de esta. Tiene buen pronóstico y los doctores me transmiten muy buenas sensaciones", ha escrito."Eso sí, pasaré a formar parte de esacuando las defensas y el sistema inmunitario empiecen a fallarme en unos días, así que tendré que cuidarme, cuidar y dejarme cuidar un poco más", ha continuado Rovira.El actor malagueño dice estar en su casa acompañado por sus tres perros y su "compañera de vida" Clara, en alusión aparente a la actrizcon la que emprendió una relación a raíz del rodaje de '8 apellidos vascos' (2014), la película española a día de hoy más taquillera de la historia."Todo esto pasará, ánimo a todos y todas en estos momentos complicados, pero para eso están los retos, para superarlos y que lo aprendido nos haga mejores personas", concluye el post que acompaña deEl linfoma de Hodgkin es un subtipo de cáncer que afecta a un tipo de glóbulos blancos cruciales para el sistema inmunitario.