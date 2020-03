Malú explica cómo vive su embarazo en plena crisis del coronavirus

Son muchos los famosos que están utilizando las redes sociales para entretener a sus fans. La última ha sido Malú, a quien este confinamiento por la crisis del coronavirus ha pillado en la recta final de su embarazo, esperando su primer hijo al lado de Albert Rivera.

Y precisamente de esto ha querido hablar la cantante con sus seguidores a través de un directo de Instagram. "El embarazo va muy bien. Desde el principio ha sido fácil, he tenido mucha suerte, porque afortunadamente no ha sido de vomitar, sino genial, todo me ha sentado bien. De hecho, todo me sienta demasiado bien. Menos mal porque en el confinamiento se come mucho", ha confesada Malú, que a pesar de su optimismo asegura que cada vez está más cansada: "Estoy cada vez más gorda, con barrigón, hay días que me cuesta un poco más, te das cuenta de que respirar te cuesta, pero estoy encantada y está siendo muy fácil. Ahora que en vez de confinados estamos confitados, porque yo tengo muchas ganas de comer y de llorar, ¡tengo las hormonas...!", ha bromeado la artista ante miles de seguidores mostrando su mejor sonrisa.

Pero Malú también ha querido confesar que es lo que más esta echando de menos en este encierro: "Antes paseaba mucho y en este momento lo necesito y lo echo mucho de menos. Las embarazadas estamos con esa necesidad de estirar y andar. Pero bueno, me ha dado por limpiar y bailar con mi sobrino", ha asegurado, confirmando así que tiene a su familia cerca en estos momentos.

Además, la cantante también ha recordado que es persona de riesgo por su embarazo y ha recalcado sus medidas de seguridad al respecto: "Tengo que cuidarme de no contagiarme y no salir. Parece ser que no daña aparentemente al bebé, pero todavía no hay demasiados estudios muy claros y no se sabe muy bien. Yo prefiero no contagiarme y es lo que me han recomendado. Evitarlo por si acaso", ha declarado.

Malú también ha puesto la miel en los labios de sus fans al asegurar que espera que pueda ver la luz muy pronto todo en lo que ha estado trabajando estas últimas semanas. ¿Habrá aprovechando el confinamiento para componer?