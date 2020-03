Adara, destrozada tras su ruptura con Gianmarco

La ruptura de Adara y Gianmarco promete dar mucho de qué hablar. El italiano puso punto y final a su historia de amor con la ganadora de GH VIP este viernes. Según Gianmarco, Adara ha estado tonteando con otro chico mientras estaba con él, una traición que no ha podido perdonar.

Esta ruptura ha dejado en shock a Adara que se ha levantado esta mañana explicando que está completamente destrozada: "Me siento como si me hubieran pegado una paliza".

Además, agradecía los gestos de cariño que han tenido sus fans en estos momentos tan difíciles: "No sabéis lo que he sentido al despertarme y ver todo mi Twitter lleno de corazones violetas Cara llorando. Mil gracias de verdad. Por lo menos hay personas que me dan el beneficio de la duda. Gracias a todos mis seguidores fieles. Os quiero".



Mensajes con otro chico

Y explicaba que el lunes dará todas las explicaciones pertinentes: "El lunes se verá todo ya que tengo un compromiso profesional con @mtmad (de antes de que pasase nada) y no puedo romper mi compromiso. Estoy totalmente destrozada, es muy injusto lo que está ocurriendo, amo con toda mi alma a Gianmarco".

Una serie de mensajes a los que el italiano ha querido sumar una respuesta muy dolorosa para Adara. "Estoy mal... Lamentablemente mi confianza y mi amor han sido traicionados una vez más", comienza narrando Gianmarco en su último storie de Instagram.

"Leí los mensajes con mis propios ojos desde su teléfono junto a ella, donde coqueteó con otro chico e incluso lo invitó a su casa cuando yo no estaba allí", explicaba sobre los mensajes que leyó de la que ha sido su chica.

Y termina con "¡qué mal! Traicionado por la persona a quien le había entregado mi corazón. Además de esto, estoy solo, he estado viajando desde ayer y todavía no se sabe cuando llegaré. Tengo miedo. Tengo miedo del coronavirus. Es un momento muy difícil para mi, espero que termine pronto... Hoy más que nunca necesito vuestro cariño".