Rafa Mora confirma la relación de Alejandra Rubio con Suso

Alejandra Rubio se ha convertido en el personaje revelación de esta temporada en el mundo del corazón, y tras su ruptura con Álvaro Lobo su presencia en Telecinco cada vez tiene más peso. Esta semana ha vuelto a ser noticia después de que Rafa Mora apuntase a una infidelidad con otro rostro de la cadena, Suso Álvarez.

A ambos colaboradores ya se les relacionó en su dñia, sin embargo las dos partes implicadas lo negaron y aseguraron ser solo amigos. Ahora el rumor ha vuelto a coger fuerza y para demostrar que dice la verdad, Rafa Mora se ha sometido al polígrafo de Conchita, desvelando algunos de los secretos de la hija de Terelu Campos.

El polígrafo le ha dado la razón a Rafa y ha confirmado que cuando Alejandra discutía con Álvaro se iba a casa de Suso a refugiarse, a lo que Mora ha añadido: "Con esto no quiero decir que a lo largo de la relación ella se viese con él. Esto fue casi al final. Empezaron a coger confianza, se conocieron más y cuando empiezan a quedar como amigos entrañables es a finales de enero, principios de febrero. Mucha gente lo está dejando con su pareja y está en ese tesitura de lo dejo o no lo dejo. Seguramente, si Suso no hubiese aparecido, Alejandra seguiría con Lobo", sentencia, confirmando así la relación entre ambos.

Además, el colaborador de Sálvame ha ido más allá y asegurado que Alejandra le confirmo que su sueño era ser tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, pero que su familia no se lo permitía. Otra información que ha confirmado el polígrafo. "Yo salí del programa y estoy muy orgulloso, pero entiendo que a la familia Campos no les haga gracia que Alejandra sea tronista, prefieren que estudie", ha asegurado quien fue tronista en el programa.

Antes de la entrevista de Rafa Mora en Sábado Deluxe, eran los propios Suso y Alejandra quienes se defendían en Viva la vida. "Sabemos lo que hay, tenemos muy buena amistad y no ha pasado nada más ni pasará", aseguraba la joven, mientras Emma reconocía que les notaba "muy nerviosos".