Tristán Ulloa, tras recibir el alta: "Las condiciones son tercermundistas"

"Hola. Me acaban de dar la mejor noticia. Me vuelvo a casa". Así ha anunciado, visiblemente emocionado, el actor y director Tristán Ulloa que abandonará el Hospital Infanta Leonor de Madrid, dónde ingresó esta semana tras dar positivo por coronavirus. "Dejo aquí una gente espectacular. Son gente que lo merece todo. Que merece que los escuchemos, que los dejemos hablar, para que nos demos cuenta de lo que están haciendo y en qué condiciones lo están haciendo", ha subrayado el intérprete en referencia al personal sanitario.



Las condiciones en las que trabaja el personal del hospital que le ha atendido, ha denunciado el actor, "no son muy normales, son tercermundistas". "No podemos dejarlos trabajar así. Son unos putos héroes, a su pesar porque no quieren serlo, pero lo son", ha remachado Ulloa, que deberá seguir 15 días más como mínimo aislado en su domicilio.



El actor que participó en series como 'Fariña' ha comunicado su inminente alta a través de las redes sociales. Allí también compartió con sus miles de seguidores su ingreso. Ulloa agradece en el vídeo las muestras de afecto y ánimo recibidas, por gente de su entorno y desconocidos. Acompaña el vídeo con un texto de agradecimiento al personal que le ha atendido estos días. "Me he sentido muy arropado", ha dicho, entre lágrimas.