Vicky Martín Berrocal fabrica material de protección para los sanitarios

Vicky Martín Berrocal ha decidido poner su granito de arena en esta lucha contra la pandemia de coronavirus COVID-19 que asola el mundo. La diseñadora ha utilizado todos sus recursos para tratar de ayudar a los sanitarios que estas semanas están luchando contra esta enfermedad.

La ex del Cordobés ha utilizado los talleres de su firma Victoria para hacer mascarillas y batas para todo el personal que trabaja en hospitales como el Virgen del Rocío de Sevilla.

Una labor en la que ha querido hacer un llamamiento para pedir telas, tan necesarias y tan escasas estos días. Así, amigas como Paula Echevarría han compartido esta necesidad en sus stories de Instagram para que la petición llegue más lejos y se pueda encontrar una solución.

Además, Vicky ha protagonizado un divertido directo junto a Nieves Álvarez donde ha reconocido que no hace nada de deporte, y que, de esta cuarentena saldrá con unos kilos de más: "Intento pasarlo lo mejor que puedo, intento hacer de todo durante todo el día. Hago de todo menos la plancha, que no va conmigo. El ejercicio lo haces tú, para eso estás tú (refiriéndose a Nieves Álvarez). No lo he hecho en un día normal, imagínate tú ahora. Ahora mismo estoy parada, lo único que hago es hacer de comer. A mí lo de la gordura no me ha importado en mi vida, yo lo único que quiero es que España esté bien, que nuestros problemas sean los kilos"