Banderas: "Estar vivo no es solo respirar, es volver a fabricar emociones"

Antonio Banderas ha hecho la campaña publicitaria turística de la Junta de Andalucía, en cuya presentación recordó el ataque al corazón que sufrió no hace mucho. "Estando ingresado una enfermera, ya mayor, me hizo una pregunta: '¿Por qué cree usted que la gente dice 'te quiero con todo mi corazón'?'. Me dijo que era porque el corazón no es solo un órgano que manda oxigeno a todo tu cuerpo, sino que es el almacén de nuestros sentimientos. Me explicó que después de una experiencia traumática, como un infarto, nos ponemos muy tristes y que solo nos recuperamos, solo volvemos de verdad a la vida, cuando el corazón vuelve a bombear nuevos sentimientos. De alguna manera, hoy siento que todos estamos saliendo de un ataque al corazón. Y os puedo decir que aquella enfermera tenía razón. Estar vivos no es solo volver a respirar, es volver a fabricar emociones, a descubrir el regalo más grande que tiene la vida: las personas que amas, la buena gente, sentir el sol... ".

De esta manera, Antonio Banderas ha vuelto a la pantalla llenando de vida a todos los espectadores. Un discurso en el que invita a todos los españoles a salir "a vivir con ganas" y a disfrutar "la vida, con todo corazón" .