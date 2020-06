Los Duques de Huéscar ya tienen nombre para su hija

Por fin conocemos el nombre que Sofia Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart han elegido para su primera hija, que nacerá el próximo otoño. La niña no se llamará Cayetana, como se rumoreó en un principio como homenaje a la inolvidable Duquesa de Alba; pero esto no quiere decir que los Duques de Huescar no continúen con la tradición familiar.

Y es que el nombre elegido por la pareja para su primogénita no es otro que el de Rosario, un nombre muy arraigado a la Casa de Alba, puesto que la popularmente conocida como Doña Cayetana y fallecida en 2014, era María del Rosario Cayetana. También se llamaba así la madre de la Duquesa de Alba, fallecida por tuberculosis a la temprana edad de 33 años. De esta manera el joven matrimonio continúa con la tradición familiar, aunque no como nos imaginábamos.

Cuando se hizo público el embarazo de Sofía Palazuelo el pasado mes de marzo, el Duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart, expresó públicamente su deseo de que el nombre elegido por su hijo y su nuera fuese Cayetana en honor a su madre. Según fuentes cercanas, los Duques de Huescar desecharon enseguida dicha opción, pero nos han cautivado con su elección final.

Fernando y Sofía han hecho su particular homenaje a la Casa de Alba, pero no como nos imaginábamos. La futura Duquesa de Alba del Siglo XXI llevará un nombre igual de arraigado a la familia, y se llamará Rosario, igual que su bisabuela y tatarabuela paternas. Sin duda, un nombre destinado a dejar huella en la historia de los Alba.