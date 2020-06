Melania "presionó" a Trump

Un nuevo libro sobre la figura de Melania Trump revela que la primera dama de los Estados Unidos retrasó su llegada a la Casa Blanca como parte de la estrategia para renegociar el contrato prenupcial con Donald Trump. Así lo asegura la periodista del Washington Post Mary Jordan, ganadora del premio Pulitzer, en The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump, un trabajo elaborado a partir de un centenar de entrevistas a personajes de su entorno y de diferentes etapas de su vida.

Ahora, un adelanto de esta biografía no autorizada (a la venta el 16 de junio) explica que Melania no se mudó a la residencia presidencial en Washington junto a su marido como medida de presión. En ese momento, la primera dama alegó que se quedaba en Nueva York por no interrumpir el curso escolar de su hijo Barron. El libro apunta que no es toda la verdad, sino tan solo una parte. Además, recuerda que se produjo después de una campaña electoral en la que aparecieron noticias sobre infidelidades sexuales de Donald Trump.

La publicación apunta que el entorno cercano del presidente, incluido al menos su hijo mayor, le pidieron que se instalara en la Casa Blanca lo más pronto posible por la gran influencia que Melania tiene sobre el magnate. Algo de lo que ella era conocedora. De hecho, en el libro se explica que la primera dama fue quien le animó a dar el paso definitivo hacia la carrera por la presidencia de EEUU cara a las elecciones del año 2016.

The Art of Her Deal repasa la figura de Melania Trump desde sus orígenes en Eslovenia, su carrera como modelo, su romance con el presidente (se conocieron en 1998, cuando él tenía 52 años y ella 28) y hasta hoy con su discreto papel como primera dama. También expone intimidades de su relación.