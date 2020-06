María Pombo revela que padece esclerosis múltiple

Una montaña rusa de sentimientos encontrados está golpeando a María Pombo en los últimos días. Un deseado embarazo, una ansiada mudanza, un especial primer aniversario de boda con el amor de su vida, Pablo Castellano... y el temido resultado de las pruebas médicas a las que se sometió recientemente, que han diagnosticado que la influencer padece esclerosis múltiple.

Hemos tenido la oportunidad de hablar con María después de este duro golpe que, sin embargo, afronta con optimismo dándonos a todos una lección de vida. Y es que sin perder la sonrisa, la modelo confiesa que prefiere pensar en cosas positivas y que no por su enfermedad va a dejar de celebrar su primer aniversario de boda. Optimista y tranquila, os ofrecemos a continuación sus primeras declaraciones tras anunciar que padece esclerosis múltiple.

- Pregunta: Muchas felicidades. Un día importante hoy.

- Respuesta: Muchas gracias chicos. Un día importante, nos vamos a celebrar, vamos a intentar pensar en cosas positivas.

- P: Tú eres una mujer muy positiva y muy fuerte.

- R: Sí.

- P: La noticia de hoy es triste.

- R: Ya lo sabía, me lo dijeron el jueves pasado pero he querido dar la noticia buena y esperar a dar la peor.

- P: ¿Cómo estás?

- R: Muy bien, muy contenta. Me voy a celebrar mi aniversario de bodas, a celebrar todo lo bueno que tenemos y nada más.

- P: Y el embarazo.

- R: También muy bien. Me han dado una tregua las náuseas ahora.

- P: Me imagino que en este momento tu madre está siendo un gran apoyo.

- R: Sí, mi madre ya sabéis que tiene esclerosis y es un gran apoyo. También lo que dije, que no tiene nada que ver lo que es la enfermedad ahora con lo que fue hace 20 años. Todo es bastante positivo.

- P: Podrías mandar un mensaje desde aquí la gente que lo sufre.

- R: Yo estoy muy positiva, muy tranquila con lo cual la gente que le diagnostiquen lo mismo, pues que estén tranquilos, que lo que hay ahora no tiene nada que ver con lo que era antes.

- P: Ahora un tratamiento.

- R: Que la gente no se confunda, no tengo la ELA. Tengo esclerosis múltiple. No tiene nada que ver.

- P: ¿Tú cómo estás, Pablo?

- R: Yo bien, si ella está bien yo estoy bien. Hay que ser positivos.

- P: Ahora hay que disfrutar de ese embarazo a tope.

- R: A tope.

- P: Has explicado que te vas a hacer un tratamiento.

- R: Sí. El balance es positivo.

- P: Entiendo que no perjudica para nada al peque.

- R: No, lo que me van a poner ahora no perjudica para nada y una vez que dé a luz ya veremos.

- P: Ahora a centrarse en eso.

- R: Total.

- P: ¿Qué os gustaría, niño o niña?

- R: No sabemos todavía.

María, gracias por darnos esa lección de optimismo, fuerza y buenas energías. Estamos convencidos de que con esta actitud estás ayudando a más personas de las que imaginas.