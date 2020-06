Fallece a los 77 años Manolo Segura, el padre biológico de Borja Thyssen

Manolo Segura, expareja de Carmen Cervera y padre biológico de su hijo Borja, murió ayer a los 77 años en el hospital San Francisco de Asís de Madrid. El empresario, que luchaba desde hace tiempo contra un cáncer, siempre estuvo cerca de la baronesa Thyssen, quien desveló al cabo de los años que él era el progenitor de su hijo. "A pesar de tener un hijo en común, que es Borja, Manuel Segura y yo, por razones del destino, no llegamos a casarnos, aunque siempre hemos seguido teniendo una gran amistad", reveló la baronesa en su libro de memorias Yo, Tita Cervera, publicado en 2009.

Carmen Cervera y Manolo Segura se conocieron en 1978 justo después de que ella rompiera su matrimonio con Espartaco Santoni. "Conocí en una cena a Manuel Segura. Nos reímos mucho, conversamos y bailamos también mucho. Empezamos a salir y hablamos de boda. Él era soltero, pero yo creía que seguía casada con Espartaco (...) A pesar de tener un hijo en común, por razones del destino, no llegamos a casarnos", relata en el libro. Y, durante esa etapa, ella conoció al Barón Thyssen: "Conocí a Heini en una fiesta en Cerdeña. Cuando entré se me quedó mirando, y nunca olvidaré su mirada. Creo que, en aquel instante, algo nos unió para siempre".

Segura siempre agradeció públicamente al barón Thyssen que adoptase a Borja ya que, en su opinión, le dio un mundo y una educación a la que él no tenía posibilidades de ofrecerle. Sobre cómo el barón Thyssen adoptó a Borja, Carmen Cervera contó: "Le dije a Heini que antes de adoptarlo debería conocer al padre, pero él me dijo que no, que él nos quería a nosotros".